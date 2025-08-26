Lecce, si presenta Matias Perez: “Mi ispiro a Varane, Van Dijk e Garay. La Serie A sarà una grande vetrina per me”
26/08/2025 | 16:15:32
Conferenza stampa in casa Lecce, con il difensore Matias Perez che si è presentato alla piazza salentina: “Mi considero un giocatore veloce per la mia statura, mi adatto facilmente a ogni zona difensiva. Posso giocare anche come terzino ma sono un centrale. Cosa migliorare? Il calcio italiano è molto tattico, io sono molto giovane, molto entusiasta per questa sfida e sono molto motivato per dare contributo sul campo”.
Il Mondiale Under 20: “Una vetrina importante per me, è un sogno giocarlo nel Cile per tutti noi giocatori cileni. Ora sono super focalizzato con il Lecce e dare il mio contributo”.
Spazio, poi, ad un pensiero sull’approdo in Serie A e sulla sua nuova squadra: “E’ un salto molto importante per la mia carriera, voglio ascoltare ciò che chiede l’allenatore e i compagni, devo crescere tatticamente e muscolarmente, sono motivato. Voglio iniziare quanto prima. Il Lecce è una squadra molto accogliente con me, ho visto che il calcio in A è molto fisico e tattico. I miei compagni sono belle persone e disponibili. Mi aiutano e voglio ricambiare. A Genova l’ambiente era caldissimo, è quello che per i giocatori è importanti. Conosco la tifoseria del Lecce, è molto appassionata”.
Infine il giocatore evidenzia i suoi modelli calcistici: “Per un cileno sono Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Gary Medel, giocatori che sono passati nel campionato italiano. Come loro voglio dare il mio meglio. Le mie ispirazioni sono Varane, Van Dijk e Garay”.
Foto: X Lecce