Lecce, si presenta Matias Perez: “Mi ispiro a Varane, Van Dijk e Garay. La Serie A sarà una grande vetrina per me”

Il Mondiale Under 20: “Una vetrina importante per me, è un sogno giocarlo nel Cile per tutti noi giocatori cileni. Ora sono super focalizzato con il Lecce e dare il mio contributo”.

Spazio, poi, ad un pensiero sull’approdo in Serie A e sulla sua nuova squadra: “E’ un salto molto importante per la mia carriera, voglio ascoltare ciò che chiede l’allenatore e i compagni, devo crescere tatticamente e muscolarmente, sono motivato. Voglio iniziare quanto prima. Il Lecce è una squadra molto accogliente con me, ho visto che il calcio in A è molto fisico e tattico. I miei compagni sono belle persone e disponibili. Mi aiutano e voglio ricambiare. A Genova l’ambiente era caldissimo, è quello che per i giocatori è importanti. Conosco la tifoseria del Lecce, è molto appassionata”.

Infine il giocatore evidenzia i suoi modelli calcistici: “Per un cileno sono Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Gary Medel, giocatori che sono passati nel campionato italiano. Come loro voglio dare il mio meglio. Le mie ispirazioni sono Varane, Van Dijk e Garay”.

Foto: X Lecce