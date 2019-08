Lecce, si presenta Farias: “Scelta facile. Voglio arrivare in doppia cifra”

Dopo l’annuncio ufficiale, il Lecce ha presentato oggi ai propri tifosi il nuovo acquisto Diego Farias. Il brasiliano ha parlato in conferenza stampa delle motivazioni che lo hanno spinto in Salento e degli obiettivi da raggiungere quest’anno: “Scegliere Lecce è stato facile, perché mi hanno voluto fortemente. Non ho ancora parlato con mister Liverani, ma lo incontrerò stasera. Tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno parlato di Lecce come una bella città in cui vivere e in cui vi è una società molto seria. Conosco personalmente diversi giocatori che ora ritrovo qui come Gabriel, Dell’Orco, Rossettini e Tachtsidis e so che mi aiuteranno nell’ambientamento. Fin qui mi stavo allenando a parte con il Cagliari, ma se il mister vorrà gli darò piena disponibilità per giocare già alla prima giornata contro l’Inter. Il mio obiettivo è quello di fare più gol possibile e arrivare in doppia cifra, migliorando il mio record in Serie A. Ho fiducia di poterlo fare qui al Via del Mare. Darò tutto me stesso in ogni singola partita per raggiungere l’obiettivo che ci prefisseremo assieme ai compagni. Lapadula è un giocatore fantastico e umile. Un po’ come Caputo, col quale ho giocato a Empoli l’anno scorso. Sono certo che potremo fare bene assieme. Ruolo? Mi adatto alle esigenze dell’allenatore. Giocherei anche terzino, voglio solo stare in campo per aiutare i compagni. 17.000 abbonati? È bello giocare in una cornice così importante ed il loro sostegno ci aiuterà tantissimo“.

Foto: sito ufficiale Lecce