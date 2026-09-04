Lecce, si presenta Dembelé: “Ho sentito subito la fiducia del club e del mister”

04/09/2026 | 13:00:53

Conferenza stampa di presentazione in casa Lecce per Alì Dembelé, che ha parlato ai media stamattina.

Le sue parole: “Sì, sono simile a Singo per caratteristiche, il Torino mi prese per questo. Veiga è un giocatore molto bravo, l’ho visto nella partita di lunedì contro la Roma e anche in precedenza lo avevo seguito”.

Che impressione ti ha fatto il reparto difensivo? “Il Lecce difensivamente è stato molto forte negli anni passati, anche quest’anno ci sono giocatori molto bravi. Non vedo l’ora di lavorare con loro e crescere”.

Che impatto ti aspetti con la Serie A? “Devo maturare esperienza in Serie A, quest’anno voglio crescere tanto da giocatore e da uomo. Voglio dimostrare a tutti di poter giocare in questo campionato”.

I motivi della scelta? “Dal primo giorno in cui ho parlato con il direttore e l’allenatore ho sentito la fiducia, venire a Lecce era la scelta giusta per me”.

A margine della presentazione del difensore giallorosso è intervenuto il responsabile dell’area tecnica Stefano Trinchera.

Trinchera su Dembélé “Non è stata una trattativa semplice, mi hanno colpito la sua motivazione e la sua disponibilità nell’aspettarci, con il massimo gradimento nei nostri confronti. Ha rinunciato a squadre di B che puntavano su di lui per renderlo protagonista, pensa che Lecce sia lo step giusto per lui. Ha voglia e grande entusiasmo”.

Foto: X Lecce