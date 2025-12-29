TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Lecce, si ferma Veiga per uno stato febbrile. La nota del club

29/12/2025 | 18:07:40

article-post

Il Lecce si prepara per la sfida alla Juventus, la nota ufficiale dei salentini. La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato con la Juventus, primo impegno del 2026, è ripresa oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano. Assenti Banda, Coulibaly e Gaspar impegnati in Coppa d’Africa. Alla seduta odierna Früchtl e Morente (fascite plantare al piede destro) hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Berisha. A riposo Veiga per uno stato febbrile. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento al mattino a Martignano.
foto x lecce