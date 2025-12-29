Lecce, si ferma Veiga per uno stato febbrile. La nota del club

29/12/2025 | 18:07:40

Il Lecce si prepara per la sfida alla Juventus, la nota ufficiale dei salentini. La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato con la Juventus, primo impegno del 2026, è ripresa oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano. Assenti Banda, Coulibaly e Gaspar impegnati in Coppa d’Africa. Alla seduta odierna Früchtl e Morente (fascite plantare al piede destro) hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Berisha. A riposo Veiga per uno stato febbrile. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento al mattino a Martignano.

