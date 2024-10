Lecce, si ferma Marchwinski: trauma distorsivo alla caviglia destra

Brutte notizie per Luca Gotti in vista della sfida contro la Fiorentina: si ferma Marchwinski. Di seguito la nota: “Squadra impegnata nel pomeriggio di oggi in una seduta di allenamento sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Oltre a Bonifazi, assenti Coulibaly e Rafia che faranno rientro in sede in serata dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Marchwiński a riposo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra accusato in Nazionale mentre Banda, Berisha, Burnete e Hasa hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani è in programma una seduta di allenamento mattutina sempre ad Acaya”.

Foto: Instagram Marchwinski