Lecce, si ferma Berisha: lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra

16/12/2025 | 14:50:36

Il Lecce ha comunicato le condizioni di Medon Berisha, il calciatore giallorosso aveva lasciato il campo nel match contro il Pisa ed è stato sottoposto in giornata a degli esami strumentali.

Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce – Pisa, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra”.

Foto: Instagram Berisha