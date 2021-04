Lecce show: batte la Salernitana (2-0) e consolida il secondo posto (più 4). Reggina, che impresa a Venezia!

Si è conclusa la 31a giornata di Serie B (in attesa del recupero di Cremonese-Empoli, rinviata per Covid). Dopo le gare del pomeriggio, sono andate in archivio anche le gare delle 19.00.

Il Lecce conferma il secondo posto alle spalle dell’Empoli, grazie alla vittoria nello scontro diretto con la Salernitana per 2-0. Decisivi per i salentini le reti di Pettinari nel primo tempo e Maggio nella ripresa. Il Monza non risponde, anzi, rischia il secondo tracollo di fila in casa della Virtus Entella. Finisce 1-1 a Chiavari con Scaglia che al 90′ salva Brocchi.

Il Vicenza batte il Cittadella 1-0 nel derby veneto: basta una rete di Nalini al 20′.

A Venezia, impresa della Reggina che vince 2-0 al Penzo. A segno nella ripresa, Di Chiara e Situm. Il Brescia asfalta 4-1 il Pordenone e inguaia Tesser, che ora è a pochi punti dai playout.

Pareggio per 1-1 anche tra Chievo e SPAL.

Questi i risultati:

Brescia-Pordenone 4-1

Chievo-SPAL 1-1

Entella-Monza 1-1

Vicenza-Cittadella 1-0

Lecce-Salernitana 2-0

Venezia-Reggina 0-2