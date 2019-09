Il Lecce, reduce dal successo in casa del Toro, si appresta ad affrontare il Napoli al “Via del Mare”. Marco Calderoni, terzino sinistro esplosivo dei giallorossi, ha parlato in conferenza stampa commentando il momento dei salentini: “I tre punti di Torino sono il frutto di determinazione e aggressività e del lavoro di due settimane. Volevamo riscattarci dopo il passo falso casalingo con il Verona e tutti siamo riusciti ad offrire una grande prestazione. Questa vittoria ci deve dare coraggio, lo stesso che abbiamo messo in campo lunedì scorso. Rispetto alla mia prima esperienza in Serie A, nove anni fa, ora sono cresciuto come calciatore, c’è un lavoro dietro. Nella massima serie non basta lavorare sul campo, ma devi farlo anche fuori studiando per migliorare. Ho visto la gara in Champions del Napoli e si è confermata una squadra che gioca molto bene e che non butta mai la palla. Per noi – afferma sul sito ufficiale – deve essere uno stimolo in più per cercare di dare continuità. Il nostro pubblico che domenica sarà numeroso ci deve dare la carica in più”.