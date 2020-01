Il Lecce regala un difensore a Liverani in queste ultimissime ore di mercato. Il club giallorosso – come vi abbiamo anticipato – ha accelerato per Nehuen Paz, centrale classe ’93 del Bologna. Era lui il favorito rispetto a Regini per il reparto arretrato dei salentini, tutto confermato: operazione in dirittura.

Foto: Twitter ufficiale Bologna