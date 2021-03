Lecce sempre più nel segno di Coda: 3-0 a Frosinone. Empoli ok. Nesta e Vivarini sempre più nei guai

E’ tempo di 30a giornata in Serie B, l’Empoli consolida la vetta con il successo di misura sulla Virtus Entella: decide Casali al 37′. Tris del Lecce a Frosinone, tutto nel secondo tempo con Coda (doppietta) e Rodriguez. Ora i pugliesi sono secondi in attesa del Monza, che scenderà in campo nel pomeriggio.

Nesta e Vivarini stanno vivendo un momento sempre più difficile rispettivamente a Frosinone e Chiavari, la classifica dell’Entella sembra ormai compromessa e il club ciociaro si sta allontanando sempre più dalla zona playoff. Le valutazioni continueranno. Ecco i risultati delle 14.00:

Empoli-Entella 1-0

Frosinone-Lecce 0-3

Reggiana-Cosenza 1-1

Vicenza-Pescara 1-0

CLASSIFICA:

Empoli 59

Lecce 52

Monza 50

Salernitana 48

Venezia 46

Cittadella 45

Chievo 43

Spal 42

Pisa 40

Brescia 39

Vicenza 38

Frosinone 38

Reggina 36

Cremonese 36

Pordenone 34

Cosenza 28

Reggiana 28

Ascoli 28

Pescara 23

Entella 21

Foto: Logo Serie B

