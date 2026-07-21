Lecce, scoppia il caso Banda: il comunicato della società salentina

21/07/2026 | 15:25:21

Lameck Banda, ala offensiva zambiana, è stato uno dei protagonisti della salvezza del Lecce nella passata stagione. Le cinque reti realizzate in campionato lo hanno, di fatto, reso uno dei punti di fermi di Di Francesco. Tuttavia, il calciatore ex Maccabi Petah Tiqwa, non si è presentato al ritiro della squadra salentina, facendo scoppiare un vero e proprio caso.

Ecco il comunicato del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, nella giornata odierna, ha rappresentato l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia.

L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027”.

Foto: Instagram Banda