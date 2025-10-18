Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona: doppio 0-0 (Berardi e Orban sprecano)

18/10/2025 | 16:58:34

Sono terminate le due partite delle 15 di Serie A, due gare con poche emozioni questo pomeriggio, in cui le due occasioni più nitide su entrambi i campi, sono arrivate soltanto nel secondo tempo, entrambe sprecate da Orban e Berardi.

Un primo tempo privo di reti quello tra Lecce e Sassuolo al Via del Mare. Entrambe le squadre, nei primi 45 minuti, hanno faticato a trovare lo specchio della porta. Le occasioni più nitide sono comunque arrivate dai padroni di casa, che negli ultimi 15 minuti della prima frazione hanno spinto in avanti alla ricerca del vantaggio: prima con un colpo di testa di Gabriel su calcio d’angolo, deviato da Pinamonti, poi al 39’ con un mancino di Stulic terminato di poco a lato.

Il secondo tempo si è sviluppato sulla falsariga del primo: le occasioni più pericolose sono ancora del Lecce, che però non riesce a trovare la rete del vantaggio. Il Sassuolo fatica a rendersi pericoloso, con l’unica vera occasione al 64’, quando un tiro di Berardi viene respinto da Falcone e, sulla ribattuta, termina fuori.

Situazione simile anche tra Pisa e Hellas Verona: primo tempo a reti inviolate. Le occasioni più nitide sono arrivate dagli ospiti, nonostante il possesso palla sia stato prevalentemente dei padroni di casa, incapaci però di centrare lo specchio della porta per tutta la partita. L’opportunità più grande è arrivata al 55’, dopo un errore di Aebischer che ha favorito Orban, la cui conclusione è però terminata alta sopra la traversa.

