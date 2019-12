Seduta d’allenamento tattica nel pomeriggio al “Via del Mare” per il Lecce agli ordini del tecnico Liverani, in preparazione della gara di sabato pomeriggio a Brescia. Recupera Meccariello. Mentre Dumancic, Mancosu e Imbula si sono allenati in differenziato. Domani mattina, come riporta il sito ufficiale, la rifinitura sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA a porte chiuse.

Foto: Screenshot Rai Sport