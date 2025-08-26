Lecce, record storico di abbonamenti con 21.758 tessere sottoscritte. La nota del club

Questa la soddisfazione del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, tramite i social: “La comunicazione data dal Club ad inizio stagione avrebbe potuto avere effetti disincentivanti: dal realismo con cui rappresentiamo le oggettive difficoltà del campionato di serie A, alla trasparenza circa i piccoli disagi legati ai lavori presso lo stadio. Invece proprio questa onestà intellettuale rende ancora più saldo il rapporto con la nostra tifoseria che risponde con questo record di abbonamenti. La società da 10 anni realizza fatti e la gente, a sua volta, risponde con fatti altrettanto straordinari e mai accaduti prima. È un circolo virtuoso, una crescita simbiotica che va difesa, a prescindere dai risultati sportivi del momento, da quei pochi che non riescono a gioire del fatto che una cosa così bella stia accadendo proprio a noi. Solamente noi”.

Foto: sito Lecce