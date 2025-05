Lecce, Rebic lavora a parte: a rischio la gara contro il Napoli

01/05/2025 | 18:24:59

Il Lecce si appresta a sfidare il Napoli, gara che può risultare fondamentale sia nella corsa salvezza che quella allo scudetto. Il tecnico dei salentini Marco Giampaolo potrebbe ritrovarsi senza Ante Rebic, l’attaccante è stato costretto a un lavoro differenziato nelle scorse ore. Questa la nota ufficiale dei pugliesi: “Il lavoro dei giallorossi è proseguito questo pomeriggio con una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della 35ª giornata della Serie A Enilive. Lavoro differenziato per Rebic reduce da stato influenzale. Domani la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare dove i giallorossi ospiteranno il Napoli sabato alle 18:00”.

FOTO: Instagram Lecce