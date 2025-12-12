Lecce-Pisa, le curiosità: una sola vittoria dei toscani al Via del mare

12/12/2025 | 13:50:54

Alle 20:45 il match tra Lecce e Pisa.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 20 i precedenti in Salento tra le due formazioni: 12 successi giallorossi, 7 pareggi e 1 vittoria nerazzurra.

-L’unica vittoria del Pisa a Lecce è datata 19 dicembre 2020 in Serie B.

-L’ultimo incrocio in Serie A tra le due squadre risale alla stagione 1990/91.

-Tra Eusebio Di Francesco e Alberto Gilardino questo sarà il quarto incrocio da allenatori: 2 vittorie per il tecnico giallorosso e 1 pareggio.

-Il Pisa è la squadra della Serie A 2025/26 con più rigori a favore: 4, insieme a Bologna, Torino e Fiorentina.

Foto: X Lecce