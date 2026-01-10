Lecce-Parma, i convocati di Cuesta: out Lovik
10/01/2026 | 16:00:27
Il Parma ha diramato la lista dei convocati del tecnico Carlos Cuesta in vista del match contro il Lecce.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi;
Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri;
Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen;
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
Foto: Instagram Cuesta