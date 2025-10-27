Lecce-Napoli, le curiosità: i giallorossi non vincono in casa dal 2011

27/10/2025 | 10:32:47

Domani alle 18:30 il match tra Lecce e Napoli al Via del Mare.

Ecco alcune curiosità:

-I precedenti tra le due formazioni sono 39: 7 vittorie del Lecce, 14 pareggi e 18 vittorie del Napoli.

-Negli ultimi 5 incontri il Lecce non ha mai vinto: 4 vittorie del Napoli e 1 pareggio.

-La situazione in casa per i giallorossi non migliora, l’ultima vittoria al Via del Mare risale all’8 maggio del 2011.

Foto: X Lecce