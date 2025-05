Lecce-Napoli, i convocati di Giampaolo

02/05/2025 | 18:21:22

Il Lecce si appresta a tornare in campo al Via del Mare e sfiderà il Napoli nella 35a giornata di Serie A. Marco Giampaolo ha diramato la lista dei 26 calciatori convocati per la trasferta del Maradona, ma l’unica novità rispetto al match pareggiato contro l’Atalanta è rappresentata da Nicola Sansone, reintegrato in rosa. Di seguito l’elenco completo dei calciatori a disposizione del tecnico.

Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Sala, Tiago Gabriel, Veiga

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Banda, Burnete, Karlsson, Krstovic, Morente, N’Dri, Pierotti, Rebic, Sansone

FOTO: X Lecce