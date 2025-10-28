Lecce-Napoli, i convocati di Di Francesco
28/10/2025 | 13:15:14
Il Lecce ha diramato la lista dei convocati di Di Francesco per il match contro il Napoli.
Questa la lista completa:
“PORTIERI
30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja.
DIFENSORI
25. Gallo, 4. Gaspar, 21. Kouassi, 3. Ndaba, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga.
CENTROCAMPISTI
10. Berisha, 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 80. Kovac, 93. Maleh, 75. Pierret, 20. Ramadani, 6. Sala.
ATTACCANTI
19. Banda, 22. Camarda, 7. Morente, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 9. Štulić”.
Foto: Instagram Venezia