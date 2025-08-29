Lecce-Milan, le formazioni ufficiali
29/08/2025 | 19:57:59
In un “Via del Mare” gremito in ogni ordine di posto, va in scena, alle 20:45 il posticipo di questo venerdì tra il Lecce e il Milan, reduce della prima clamorosa sconfitta in casa contro la Cremonese. Gli allenatori hanno appena annunciato le loro scelte. Lecce (4-3-3) Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Dramè, Morente, Camarda, Pierotti. Allenatore: Di Francesco. Milan (3-5-2): Maignan,Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Saelemaekers, Gimenez. Allenatore: Allegri.
foto X Milan