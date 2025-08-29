Lecce-Milan con pochi sussulti. E’ 0-0 all’intervallo (annullato un gol a Gabbia)

29/08/2025 | 21:39:08

Conclusosi il primo tempo di Lecce-Milan. E’ 0-0 al Via del Mare, in una gara molto equilibrata che il Milan non riesce a sbloccare.

Pronti via il Milan passa in vantaggio. Al 4′ da calcio d’angolo, svetta di testa Gabbia, per il vantaggio rossonero. Protesta il Lecce per un fallo su Coulibaly e infatti la rete viene annullata al VAR. Il Lecce si scuote e concede sempre meno ai rossoneri che hanno un possesso palla molto sterile. Loftus Cheek è il più pericoloso per il Milan, con un colpo di testa centrale al 33′.

Ritmi che si abbassano, il Lecce attende e riparte e prova a far male ai rossoneri in velocità. Gimenez ha una buona chance al 48′ nel recupero, ma la spreca, calciando a lato. Fnisce 0-0 il primo tempo.

Foto: Instagram Milan