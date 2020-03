Lecce, Liverani: “Risultato difficile da commentare. Sarebbe dovuta slittare l’intera giornata”

“E’ difficile commentare un 7-2”, lo è dal lato del Lecce come sottolineato dallo stesso allenatore, Fabio Liverani, nel post gara. “Sono dispiaciuto ad ogni sconfitta – ha detto – Soprattutto quanto l’avevamo ripresa, ma poi raccogli zero. L’Atalanta è una squadra straordinaria che può fare cinque o sei gol a chiunque. Non avere cambi in avanti è difficile, abbiamo Babacar e Falco fuori, speriamo di recuperarli quanto prima”. Sulla decisione del rinvio delle altre cinque gare di A: “Nel calcio le decisioni dovrebbero essere prese in tempi e modi corretti. – ha dichiarato – Ci sono gerarchie e se il Governo ha preso una decisione giovedì deve valere per tutte le squadre. La Lega deve essere garante di venti squadre e non solo di quattro o cinque. Una volta fissate le date, lo statuto prevede che solo i club possano cambiarle. Non è limpido far giocare alcuni scontri salvezza così, doveva slittare l’intera giornata”.

Foto. US Lecce