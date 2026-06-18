Lecce linea giovani: fari su Dominic Vavassori dopo Njie

18/06/2026 | 23:50:48

Il Lecce vuole ripartire con un programma basato anche sui giovani. Qualche giorno fa vi avevamo parlato del forte interesse per Alien Njie, attaccante classe 2005 del Torino. In giornata una notizia di Luca Cilli riguardante Dominic Vavassori, trequartista-seconda punta classe 2005 di proprietà dell’Atalanta. Un talento di assoluto spessore, per lui le offerte non mancano e per il momento la Dea non vuole prendere una decisione. Ma il Lecce si è già portato avanti con il lavoro, di sicuro in Salento Vavassori potrebbe avere la visibilità che cerca.

Foto: Instagram Njie