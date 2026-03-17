Lecce, lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Coulibaly

17/03/2026 | 17:47:40

Il Lecce ha comunicato l’entità dell’infortunio di Coulibaly: “La preparazione dei giallorossi è ripresa nel pomeriggio di oggi ad Acaya in vista della gara con la Roma, 30ª giornata della Serie A Enilive. Assente Camarda, a riposo Gaspar e Banda, Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato. Coulibaly si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato una seduta di allenamento mattutina ad Acaya”.

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