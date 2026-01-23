TOP NEWS
Lecce-Lazio, i convocati di Sarri: ci sono Mandas e Romagnoli

23/01/2026 | 19:53:30

Questi i convocati di Sarri per la sfida contro il Lecce, figurano nella lista anche Mandas e Romagnoli, entrambi in partenza:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni
Foto: Instagram Romagnoli