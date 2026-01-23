Lecce-Lazio, i convocati di Sarri: ci sono Mandas e Romagnoli
23/01/2026 | 19:53:30
Questi i convocati di Sarri per la sfida contro il Lecce, figurano nella lista anche Mandas e Romagnoli, entrambi in partenza:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni
Foto: Instagram Romagnoli