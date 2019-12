La Corte d’Appello Sportiva, presieduta da Piero Sandulli, ha respinto il ricorso dell’US Lecce presentato per la squalifica di due turni a Gianluca Lapadula. L’attaccante italo-peruviano, dopo aver scontato la prima giornata a Firenze, salterà anche la gara di domenica contro il Genoa, sua ex squadra.

Foto: Lecce Instagram