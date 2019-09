Lecce ko, alla Roma basta un gol di Dzeko. Kolarov sbaglia un rigore

Il Lecce cade al cospetto della Roma nella sesta giornata di Serie A. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che si difendono con ordine e spesso ripartono impensierendo non poco Pau Lopez. L’occasione più pericolosa capita sulla testa di Smalling, ma l’ex United mette fuori di poco su corner di Kolarov dalla sinistra. Nella ripresa la Roma preme sull’acceleratore e la sblocca: angolo di Kolarov, la difesa salentina spazza via, Majer si addormenta perdendo palla e Mkhitaryan pennella per la testa di Dzeko che non sbaglia a centro area. Il Lecce prova a reagire, entrano anche Imbula e La Mantia per l’ex Tachsidis e un generoso Babacar. I tentativi della formazione di Liverani, però, non creano grossi problemi ai capitolini. In realtà è la Roma ad avere l’occasione del raddoppio, ma Kolarov si fa parare un calcio di rigore (fischiato per fallo di mano di Lucioni) da Gabriel. L’assalto del Lecce non produce effetti e Fonseca può esultare: la Roma sale al quinto posto a quota 11, i salentini restano fermi in quindicesima posizione con 6 punti.

Luigi D’Ambrosio

Foto: Roma Twitter