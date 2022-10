Alle 18, al Via del Mare, in campo Lecce e Juventus, una gara delicatissima per entrambe le formazioni.

Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin.

Allenatore: Baroni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic.

Allenatore: Allegri.

Foto: twitter Lecce