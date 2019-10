Lecce-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio a Lecce, nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Di seguito le probabili formazioni.

Ballottaggio in attacco per Liverani: ci sarà Babacar, bisogna scegliere chi giocherà al suo fianco tra Falco e Farias, col brasiliano favorito, Mancosu agirà invece da trequartista. Un solo dubbio per quanto riguarda gli altri reparti: come terzino destro dovrebbe tornare Rispoli, ma c’è Meccariello in agguato. Per il resto, si va verso la conferma dell’undici iniziale visto a San Siro: Tachtsidis in cabina di regia, con Tabanelli e Majer ai suoi lati. In difesa Calderoni a sinistra, Lucioni e Rossettini in mezzo. Sarri farà a meno di Ronaldo, che rimarrà a riposo e non partirà per il Salento. Attacco affidato dunque a Dybala e Higuain, alle cui spalle dovrebbe esserci Bernardeschi. Emre Can insidia Bentancur per affiancare Pjanic e Matuidi, ma l’uruguaiano è in vantaggio. In porta, Szczesny favorito su Buffon; in difesa potrebbe tornare Danilo a destra, con Bonucci-Demiral al centro e l’infaticabile Alex Sandro a completare la difesa.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (Meccariello), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Farias (Falco), Babacar. All. Fabio Liverani

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur (Emre Can), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Maurizio Sarri

Foto: Twitter ufficiale Juventus