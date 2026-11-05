Lecce, intervento perfettamente riuscito per Pierotti. Il report

05/11/2026 | 16:55:16

La nota ufficiale del Lecce su Pierotti, il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli, presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito”.

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