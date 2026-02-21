Lecce-Inter, bordate di fischi a ogni tocco di palla di Bastoni

21/02/2026 | 18:15:00

In campo Lecce e Inter per la gara delle 18 in Serie A. Al via del Mare, accoglienza pesantissima per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’ Inter, dopo la brutta situazione contro la Juventus, ad ogni tocco palla viene bersagliato da fischi e insulti. Una reazione prevedibile per un caso che ha scosso il calcio italiano. Nonostante le scuse, il tifoso non dimentica la brutta figura della scorsa settimana e l’ antisportività del giocatore.

Foto: sito Inter