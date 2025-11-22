Lecce, infortunio per Pierret: lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sinistra

22/11/2025 | 13:01:40

Il Lecce ha reso note tramite un bollettino medico le condizioni del centrocampista Balthazar Pierret.

Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Balthazar Pierret si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sinistra”.

Foto: Instagram Pierret