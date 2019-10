L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Brayan Emanuel Ramirez Vera è stato convocato in Nazionale Under 23 per le gare amichevoli Colombia – Perù (10 ottobre) e Perù – Colombia (13 ottobre). Il terzino sinistro, reduce da un buon Mondiale Under 20 con i Cafeteros, non ha ancora esordito in maglia giallorossa.