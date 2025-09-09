Lecce, il report su Camarda e Kaba
09/09/2025 | 20:20:40
Il Lecce ha diramato un comunicato ufficiale riguardo all’allenamento, aggiornando anche sulle condizioni di Camarda: “Primo storico allenamento nel pomeriggio di oggi per i giallorossi nel nuovo Centro Sportivo di Martignano. Assenti Jean, Marchwiński e gli otto giallorossi impegnati nelle gare con le rispettive Nazionali: Banda, Berisha, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Pérez, Štulić e Tiago Gabriel. Ramadani in gruppo, mentre Camarda e Kaba hanno proseguito nel lavoro differenziato. La preparazione in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta proseguirà domani con un allenamento mattutino a Martignano. Queste le gare delle Nazionali di oggi che vedranno impegnati i giallorossi convocati a rappresentare i rispettivi Paesi:
– Medon Berisha
Albania – Lettonia, ore 20:45 (Qualificazioni Mondiali)
– Kialonda Gaspar
Angola – Mauritius, ore 21:00 (Qualificazioni Mondiali)
– Thorir Helgason
Francia – Islanda, ore 20:45 (Qualificazioni Mondiali)
– Nikola Štulić
Serbia – Inghilterra, ore 20:45 (Qualificazioni Mondiali)
– Tiago Gabriel
Scozia U21 – Portogallo U21, ore 20:00 (Qualificazioni Europei)
FOTO: X Lecce