Lecce, il report su Camarda e Kaba

09/09/2025 | 20:20:40

Il Lecce ha diramato un comunicato ufficiale riguardo all’allenamento, aggiornando anche sulle condizioni di Camarda: “Primo storico allenamento nel pomeriggio di oggi per i giallorossi nel nuovo Centro Sportivo di Martignano. Assenti Jean, Marchwiński e gli otto giallorossi impegnati nelle gare con le rispettive Nazionali: Banda, Berisha, Coulibaly, Gaspar, Helgason, Pérez, Štulić e Tiago Gabriel. Ramadani in gruppo, mentre Camarda e Kaba hanno proseguito nel lavoro differenziato. La preparazione in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta proseguirà domani con un allenamento mattutino a Martignano. Queste le gare delle Nazionali di oggi che vedranno impegnati i giallorossi convocati a rappresentare i rispettivi Paesi:

– Medon Berisha

Albania – Lettonia, ore 20:45 (Qualificazioni Mondiali)

– Kialonda Gaspar

Angola – Mauritius, ore 21:00 (Qualificazioni Mondiali)

– Thorir Helgason

Francia – Islanda, ore 20:45 (Qualificazioni Mondiali)

– Nikola Štulić

Serbia – Inghilterra, ore 20:45 (Qualificazioni Mondiali)

– Tiago Gabriel

Scozia U21 – Portogallo U21, ore 20:00 (Qualificazioni Europei)

FOTO: X Lecce