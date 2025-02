Qui di seguito il comunicato del Lecce riguardo l’allenamento tenutosi questa mattina.

“Giallorossi al lavoro questa mattina al Via del Mare. Alla seduta odierna hanno regolarmente preso parte Pierret (assente ieri per stato febbrile) e Rafia. Assente Marchwiński.

Domani mattina è in programma la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare”.

Foto: Instagram Pierret