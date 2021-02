Lecce, il comunicato sulle condizioni di Mancosu e Tachtsidis per scacciare via i malumori

L’assenza di Panagiotis Tachtsidis e Marco Mancosu dai convocati di Corini per la sfida contro la Cremonese ha dato il via a delle voci nella piazza pugliese. La società in serata ha pubblicato una nota per spegnerle:

“L’Unione Sportiva Lecce comunica: in merito alle indisponibilità dei tesserati a cui il tecnico Corini ha fatto riferimento nella conferenza odierna, la società ribadisce che si tratta di patologie che, oltre ad essere state riferite dai diretti interessati, sono anche state puntualmente confermate da specifici esami strumentali. Tale precisazione si rende necessaria per evitare qualsiasi equivoco sull’effettivo stato di salute dei calciatori”.

Foto: Twitter Lecce