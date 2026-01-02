Lecce, i convocati per la Juventus: out Sottil

02/01/2026 | 18:59:51

Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus, Riccardo Sottil non è stato convocato, non recupera dal problema che aveva già in precedenza. Assente anche Tete Morente, presente in lista invece Veiga, che era in dubbio per uno stato febbrile accusato negli scorsi giorni.

Di seguito la lista dei convocati del Lecce.

Portieri: Bleve, Falcone, Samooja

Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga. Centrocampisti: Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ramadani, Sala.

Attaccanti: Banda, Camarda, N’Dri, Pierotti, Stulic.

Foto: sito Lecce