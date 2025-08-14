Lecce, i convocati per la Juve Stabia. C’è Krstovic
14/08/2025 | 21:17:52
Il Lecce ha convocato 24 calciatori per la partita di domani contro la Juve Stabia, valida per i 32esimi di Coppa Italia. Di seguito la lista completa:
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Pierret, Rafia, Ramadani
Attaccanti: Banda, Camarda, Krstovic, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil.
Come annunciato da Di Francesco, in attacco c’è anche Krstovic, in uscita dal club, ma che potrebbe addirittura giocare titolare.
Foto: sito Lecce