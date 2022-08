Lecce, i convocati per il Cittadella: fuori Tuia per infortunio

Il tecnico Marco Baroni ha convocato 25 giocatori per la gara tra Lecce e Cittadella valida per i 32-esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa in programma venerdì 5 agosto 2022 alle ore 21:00. Questa la lista dei convocati, tra cui non figura Tuia, che non ha recuperato:

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone.

Difensori, Dermaku, Baschirotto, Gendrey, Frabotta, Gallo, Ciucci, Calabresi.

Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Helgason, Samek, Blin, Hjulmand, Berisha.

Attaccanti: Colombo, Di Mariano, Di Francesco, Gonzalez, Listkowski, Strefezza, Ceesay, Rodriguez.

Foto: Twitter Lecce