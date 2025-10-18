Lecce, i convocati di Di Francesco. Torna Maleh
18/10/2025 | 10:10:46
Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Sassuolo in programma alle ore 15 di oggi.
Reintegrato Maleh mentre è rientrato nell’elenco dei convocati anche Pierret.
Questo l’elenco completo:
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja.
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala. Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Spulci.
Foto: X Lecce