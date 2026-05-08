Lecce, i convocati di Di Francesco per la Juve
08/05/2026 | 17:37:23
Il Lecce ha diramato la lista dei convocati di Eusebio Di Francesco per il match contro la Juventus.
Ecco la lista completa:
PORTIERI
30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja;
DIFENSORI
25. Gallo, 18. Jean, 3. Ndaba, 13. Pérez, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga;
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly, 16. Gandelman, 28. Gorter, 14. Helgason, 80. Kovac, 36. Marchwiński, 79. Ngom, 20. Ramadani, 6. Sala;
ATTACCANTI
19. Banda, 22. Camarda, 99. Cheddira, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 9. Štulić.
Foto: X Lecce