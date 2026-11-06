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Lecce, i convocati di Di Francesco per il Torino: tornano Coulibaly e Geubbels

06/11/2026 | 17:54:48

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Eusebio Di Francesco, in vista della trasferta di Torino contro la squadra di Abate, ha convocato 24 giocatori. Spiccano i rientri di Coulibaly e Geubbels.

PORTIERI
1. Bleve
32. Borbei
30. Falcone

DIFENSORI
2. Dembélé
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
31. Scott
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
28. Gorter
77. Kaba
14. Maleh
79. Ngom

ATTACCANTI
22. Esteban
7. Fatah
69. Geubbels
11. N’Dri
9. Štulić

Foto: X Lecce