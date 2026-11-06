Lecce, i convocati di Di Francesco per il Torino: tornano Coulibaly e Geubbels
06/11/2026 | 17:54:48
Eusebio Di Francesco, in vista della trasferta di Torino contro la squadra di Abate, ha convocato 24 giocatori. Spiccano i rientri di Coulibaly e Geubbels.
PORTIERI
1. Bleve
32. Borbei
30. Falcone
DIFENSORI
2. Dembélé
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
31. Scott
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
28. Gorter
77. Kaba
14. Maleh
79. Ngom
ATTACCANTI
22. Esteban
7. Fatah
69. Geubbels
11. N’Dri
9. Štulić
Foto: X Lecce