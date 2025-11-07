Lecce-Hellas Verona, le curiosità: i gialloblù tra le squadre che hanno subito più gol in campionato

07/11/2025 | 18:40:17

Domani alle 15 il match tra Lecce e Hellas Verona.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 24 i confronti ufficiali tra le due squadre in Salento: 12 successi giallorossi, 5 pareggi e 7 vittorie scaligere.

-Le ultime 4 sfide a Lecce tra le due squadre si sono sempre concluse sul punteggio di 1-0: 1 vittoria dei padroni di casa e 3 vittorie degli ospiti.

-La prima gara assoluta del Lecce in Serie A, datata 8 settembre 1985, è stata proprio contro il Verona.

-Il Verona è la squadra che ha subito più reti finora, insieme a Torino e Fiorentina.

-Tra Eusebio Di Francesco e Paolo Zanetti questo sarà terzo incontro ufficiale da allenatori.

Foto: X Lecce