Lecce-Hellas Verona, i convocati di Di Francesco
07/11/2025 | 17:29:37
L’U.S. Lecce ha diramato la lista dei convocati da Eusebio Di Francesco per il match contro l’Hellas Verona.
Ecco la lista completa:
PORTIERI: 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja.
DIFENSORI: 25. Gallo, 4. Gaspar, 21. Kouassi, 3. Ndaba, 5. Siebert, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga.
CENTROCAMPISTI: 10. Berisha, 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 80. Kovac, 93. Maleh, 20. Ramadani, 6. Sala.
ATTACCANTI: 19. Banda, 22. Camarda, 7. Morente, 11. N’Dri, 50. Pierotti, 23. Sottil, 9. Štulić.
Foto: Instagram Venezia