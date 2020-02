Nel pomeriggio il Lecce, come riporta il sito ufficiale del club salentino, si è ritrovato al Via del Mare per una seduta d’allenamento. Assenti Farias e Saponara, quest’ultimo a riposo per uno stato influenzale. Hanno seguito un programma di lavoro differenziato Babacar, Gabriel, Meccariello e Tachtsidis. Domani mattina la rifinitura a porte chiuse, al Via del Mare, prima della partenza per Napoli.