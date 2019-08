Lecce, ecco Imbula: “Qui per riscattarmi, in passato ho sfiorato la Serie A. Su Bielsa e lo Stoke…”

Il Lecce piazza il colpo Giannelli Imbula, polivalente centrocampista prelevato dallo Stoke City. Il classe 1992, ex Porto e reduce dall’esperienza in Spagna con il Rayo Vallevano, arriva in Salento con grande entusiasmo e immensa voglia di riscatto. Queste le sue dichiarazioni: “Conoscevo il calcio italiano, l’ho sempre seguito e dopo aver incontrato il direttore Meluso ho iniziato a informarmi ancor di più sul Lecce e sulla sua gloriosa storia. Ho visto che il club ha partecipato altre volte al campionato di Serie A, ha lanciato tanti giocatori o campioni. Ho una grande voglia di riscatto e per questo sono qui. In Inghilterra ho riscontrato delle difficoltà e credo che il calcio italiano sia più adatto alle mie caratteristiche perché l’anno scorso in Spagna è andata meglio. Come sto fisicamente? Allo Stoke City mi sono comunque allenato con un preparatore e credo che in una decina di giorni potrò essere allo stello livello miei compagni. Il mio ruolo? Preferisco giocare mezzala, ma mi adatto alle richieste del mister. In passato ho sfiorato il calcio italiano, mi hanno cercato Inter e Torino qualche anno fa e quest’estate anche Bologna e Udinese. Lavorare con Bielsa al Marsiglia? È stato fantastico, è una grande persona e un grande allenatore. Bielsa ha detto che ho le qualità per diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo? Lo so e lo ringrazio ancora per quello che ha detto qualche anno fa, voglio semplicemente riscattarmi dopo un po’ di anni non ad altissimi livelli”.

Luigi D’Ambrosio