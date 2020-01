Non solo acquisti, ma anche cessioni. Il Lecce, molto attivo sul mercato in entrata, ha ufficializzato la prima operazione in uscita di gennaio. Come si legge in un comunicato del club, “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luka Dumancic all’A.C. Gozzano“.

Foto: sito Lecce