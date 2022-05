Lecce e Cremonese in A. Perugia ai playoff. Alessandria in C. Playout: Cosenza-Vicenza

Il Lecce torna in Serie A, per i salentini è partita la festa dopo il successo per 1-0 sul Pordenone già retrocesso. Fa festa in modo incredibile la Cremonese, che vince il derby con il Como per 2-0 e approfitta della clamorosa sconfitta del Monza, che scivola al terzo posto. Brianzoli ko 1-0 a Perugia che con un colpo di coda, centra i playoff.

In zona retrocessione, colpaccio del Vicenza sull’Alessandria, i veneti spacciati fino a poche settimane fa, vincono e condannano l’Alessandria alla Serie C. Si salva anche il Cosenza momentaneamente, che andrà ai playout contro il Vicenza.

L’Alessandria retrocede insieme a Pordenone e Crotone.

Questi tutti i risultati:

Crotone-Parma 0-1

Alessandria-Vicenza 0-1

Ascoli-Ternana 4-1

Benevento-Spal 1-2

Brescia-Reggina 3-0

Como-Cremonese 1-2

Cosenza-Cittadella 1-0

Frosinone-Pisa 1-2

Lecce-Pordenone 1-0

Perugia-Monza 1-0

Foto: Twitter Lecce