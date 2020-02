Lecce, ds Meluso: “Speriamo che i nuovi arrivi continuino così. Paz? Grande calciatore”

Il diesse del Lecce Mauro Meluso ha parlato alla stampa a margine della presentazione dei nuovi arrivi Barak e Paz. Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Siamo appena oltre la chiusura della finestra invernale di mercato. Non cantiamo vittoria, ma abbiamo omogeneizzato la squadra: speriamo che i nuovi arrivi continuino così. Donati, ad esempio, è uno che cresce partita dopo partita, esattamente come Deiola. Speriamo che Barak e Saponara possano fare bene, come contro il Torino. Paz? Non era tra le prime scelte, ma è comunque un grande calciatore“.